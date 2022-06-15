Туреччина відмовилася від переговорів із Фінляндією та Швецією [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією. Намічена попередньо на середу, 15 червня, зустріч не відбулася.
"Тристороння зустріч за посередництвом альянсу була "кінцевим завданням... але ми до цього ще не прийшли", - пише газета з посиланням на слова джерела в НАТО.
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