Американські реактивні системи залпового вогню працюватимуть на Донбасі уже з кінця червня. Про це наші союзники зі США оголосили за результатами третього засідання формату "Рамштайн" щодо допомоги Україні. У координаційній зустрічі взяли участь більше союзників, пообіцяли більше озброєнь та швидше постачання.

Яка зброя уже в дорозі, і на що потрібно ще почекати - розкаже Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка STUP:

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась тут - у штаб-кваритрі НАТО в Брюсселі. І як і кожна попередня, вона зібрала більшу кількість союзників України у війні проти Росії. Цього разу їх було близько півсотні. Серед новачків - Грузія, Молдова та Еквадор.

Чергове розширення формату свідчить про глобальну рішучість захищати правопорядок, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, який, і заснував цей формат консультацій щодо України. Чергову зустріч він назвав продуктивною. І, щоб не бути голослівним, оголосив, що саме доправлять найближчим часом до України.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Мені особливо приємно сьогодні оголосити, що Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет безпекової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів. Він включає керовані боєприпаси РСЗВ, ще вісімнадцять гаубиць M777 і тактичні машини для їх буксирування, а також 36 000 патронів калібру 155 міліметрів.

Навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS українські військові уже завершили, і до кінця червня Україна отримає озброєння для оборони на Донбасі, повідомили американські партнери. Наразі США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, ще 300 наших військових освоїли самохідні гаубиці М109, сотня тепер вміє керувати американськими безпілотниками. Говорячи про кількісь зброї, американський генерал зауважив, що Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем. І що це більше, ніж танків в усьому світі. І запевнив, перевага росіян у кількості зброї - це не головне.

Марк Міллі, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США:

Росіяни просто влаштовують масові обстріли, не обов'язково досягаючи військового ефекту. Українці ж, з іншого боку, використовують набагато кращу артилерійську техніку, і вони досить ефективно діють проти росіян. Росіяни втратили мабуть риблизно 20-30% своїх бронетанкових сил. Це величезна кількість. Отож українці ведуть дуже ефективний тактичний бій і вогнем, і маневрами.

Допомогти вести бій ефективніше українцям на цій зустрічі зголосилися ще кілька країн. Словаччина вирішила надати бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - додаткову артилерію. А ще Німеччина пообіцяла доправити Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II. Генсек НАТО тимчасом анонсував, що Альянс також готує новий пакет допомоги Києву. Оголосять його на саміті НАТО - через 2 тижні.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Працюючи разом, ми можемо допомогти Україні захиститися від холодного, жорстокого нападу Росії. Ми можемо зміцнити безпеку України на тривалий період. І ми можемо об'єднатися, щоб показати, що правила, насправді, мають значення. І що сила не робить тебе правим.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники України домовились проводити щомісяця. І голова Пентагону запевнив - захід пітримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. До перемоги.