У рф триває міжнародний економічний форум: запросили представників Талібану [ Редагувати ]
У рф триває міжнародний економічний форум. Подію проводять щорічно, і цього разу вона ювілейна - 25-та. З такої нагоди на форум навіть запросили представників терористичного угрупування Талібан. Що ж, після повномаштабного вторгнення в Україну вибирати не доводиться. Чим же дивували росіяни на економічному форумі, коли їх економіка котиться в прірву - дивіться далі.
Таліби, Філіп Кіркоров і робот-буфетчиця Дуняша - здавалося, щоб могло їх усіх об'єднати? Та відповідь очевидна. Мы говорим, россия - страна возможностей. Я бы сказал, Россия - страна безграничных возможностей.
Під таким гаслом у Санкт-Петербурзі проходить щорічний Міжнародний економічний форум. Щоправда, війна та санкції внесли в формат певні корективи. Назва "міжнародний" більше нагадує про минулі часи. Адже раніше подію справді відвідували екс канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, голова Китайської народної республіки - Сі Цзіньпін. Та цьогоріч замість них, терористи - самопроголошені очільники, так званих, днр і лнр. Також погостювати на форум запросили представників Талібану. А ця організація навіть у рф вважається терористичною.
Отчетливо видна концентрация вблизи границ содружества экстремистских и террористических группировок.
Андрій Бєлоусов - перший заступник Голови Уряду РФ
Я занимался малым и средним предпринимательством 15 лет. Из которых 7 лет я занимался этим полулегально или совсем нелегально, а 8 лет возглавлял структуру примерно з 10 человек.
Якщо росіяни прирівнюють свій форум до того, що проходить у Давосі. То сміливо можна порівняти і винаходи, які представляють на цих двох подіях. Приміром у Швейцарії цьогоріч демонстрували "летючий скафандр".
Такі "крила" використовують британські парамедики. Скафандр може розганятися до сто двадцяти восьми кілометрів за годину. А отже, дістатися до поранених, наприклад, у горах лікарям вдасться за лічені хвилини замість кількох годин пішки. А що цьому винаходу можуть протиставити росіяни?Меня зовут Дуняша, а как вас зовут?
Дуняша - це робот-касир. У рф її дуже нахвалюють як диво техніки. Та насправді це та ж сама каса самообслуговування, що стоїть чи не в кожному великому супермаркеті. Вказівки надає вже записаний голос, покупець робить вибір, просто торкаючись екрану. Дуняша пропонує каву або морозиво, та намагається розпізнати голос, але і це не завжди вдається.
Щоправда, Дуняша може вразити формами та ерудицією - розповідає "цікаві факти" з інтерната, до того ж, до робота приліпили груди - тільки б вразити гостей форуму. У заводській версії таких деталей не було.
Традиція "імпортозаміщєніє" перекинулась і на розважальну програму форума. Раніше на події виступали світові зірки такі, як Scorpions і Стінг. А тепер гості "відриватимуться" під пісні гурту Земляне. Ось такий він економічний форум, в країні, де економіка летить у прірву.
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