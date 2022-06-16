У Харкові з'явилися оголошення з інформацією про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до городян з проханням залишати відкритими свої квартири. Ця інформація є фейком. Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

В оголошеннях, які шахраї розклеюють біля під'їздів житлових будинків, таке прохання пояснюється необхідністю розташування там вогневих позицій бійців територіальної оборони.

У міськраді наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.