У Харкові просять залишати квартири відкритими: у чому причина [ Редагувати ]
У Харкові з'явилися оголошення з інформацією про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до городян з проханням залишати відкритими свої квартири. Ця інформація є фейком. Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.
В оголошеннях, які шахраї розклеюють біля під'їздів житлових будинків, таке прохання пояснюється необхідністю розташування там вогневих позицій бійців територіальної оборони.
У міськраді наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.
Закликаємо городян бути уважними і перед виходом із будинку обов'язково замикати вікна та двері.
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У тих районах, куди вже можна зайти без ризику для життя, криміналісти оглядають пошкоджені будинки й квартири. Все фіксують та збирають осколки снарядів.
Ця тендітна білявка - не боїться крові чи звуків снарядів, що розриваються поряд. Її мета - за допомогою фотознімків показати той біль та руйнування, який несуть на нашу землю росіяни.