У понівечених будинках та під завалами - досі лежать тіла загиблих

Блокадний Маріуполь! Голод, епідемія, тисячі трупів під завалами... Хто б міг уявити таке у цивілізованому світі? Російський окупант приніс у місто середньовіччя. Тож головним завданням для понад сотні тисяч маріупольців, які не можуть поїхати з міста, стало вижити.

Останню інформацію про будні окупованого Маріуполя зібрав Геннадій Стамбула. Його матеріал далі.

Багаття просто неба. Смажена картопля та чай. Навколо руїни, обвуглені будинки, гори сміття та запах гнилі. Ось такий "руський мір" панує зараз у Маріуполі.

Мусор еще с апреля не убран. Там вот уже такие мухи...

І містяни вже майже два місяці змушені миритися з такими умовами. Хоча звикнути до них - неможливо!

Все сгорело... все сгорело... Вот теперь я тут скитаюсь! В подвале, на земле. Грибок, воняет, эту ночь блохи закусали.

Багато хто й хотів би виїхати на підконтрольну Україні територію, але не може!

А с продуктами только гуманитарка? - Гуманитрака, извините это уже... Раз в месяц.

А з липня - попереджають окупанти - даватимуть гуманітарку лише пенсіонерам, інвалідам та багатодітним сім'ям! Раз на місяць. Але ж як виживати всім іншим? Купити продукти в магазині чи на стихійному ринку - багатьом просто нема за що. Заощадження вже закінчуються, пенсії росіяни не платять, роботи нема.

Мы не можем работать. - И информации нет никакой? - Информации никакой. На завод пошли люди. 25 человек. Вернулись 22. Трое погибли на растяжках. Транспорта нету. Работа начинается с 8 часов. Как я могу туда добраться?

Розчарувалися навіть ті маріупольці, що чекали на "руський мір"!

Логики вообще никакой... Вот у меня рядом дерево, так и хочется постучать.

Ольга каже - воду та електрику в багатьох районах міста за два місяці так і не дали. Хоча обіцяли! Гуманітарку, яку привозять окупанти, самі ж вони й розкрадають. А потім - продають на ринку.

Представляете какой бардак сейчас в Мариуполе творится?

Нова окупаційна влада закликає місцевих прибирати вулиці, розгрібати завали. Обіцяють навіть платити!

Работа только такая. - А вам платят только или чисто пайок? - Еще не получали зарплату. - А обещают? Сколько обещают? - Увидим...

Тим, хто погодився працювати, обіцяли платити 30 тисяч російських рублів на місяць. Це трохи більше, ніж 10 тисяч гривень. Коли ж настав час розрахунку - гроші не дали. Окупанти й тут обдурили людей!

Ольга, жителька Маріуполя:

Человек приходит, спрашивает: а в чем дело? Почему зарплаты нет? А ему говорят: переписываем договор, а договор уже на зарплату 10 тысяч.

Натомість на своїх пропагандистських телеканалах росіяни рапортують - мовляв, подивіться, завали в Маріуполі розчищають! А ось у яких умовах доводиться працювати людям!

Здесь очень сейчас воняет. Тухлым воняет...

Це трупний запах! У понівечених будинках та під завалами - досі лежать тіла загиблих. Шукати й виносити їх ніхто не збирається.

Алевтина Швецова, журналістка з Маріуполя:

Вони не відшукують тіла, які під тими завалами є. А у людей, які виїхали з міста є інформація, що під завалами будинків залишаються до 60-70 тіл загиблих.

Людей попередили - ці будинки рівнятимуть із землею. А сміття - разом із тілами загиблих - вивозитимуть на звалище! Таке вже відбувається в інших районах міста.

Алевтина Швецова, журналістка з Маріуполя:

Така практика з боку російських окупантів підкреслює, що ми ніколи не дізнаємося реальну кількість загиблих в Маріуполі. Бо вони приховують свої власні злочини.

Нам ніколи не дізнатися й скільки людей загинуло в Маріупольському драмтеатрі. Окупанти там завершили розбір завалів. Ідентифікацію останків - не проводили. Проте вже запрошують бажаючих на екскурсії зруйнованою будівлею.

К сожалению, гражданского населения... попозже озвучу цифры. Цифры ужасающие...

Лише за приблизними даними, в Маріуполі загинули щонайменше 50 тисяч людей. Багато зниклих безвісти. Ось братська могила у передмісті. Тільки в одному секторі - близько трьох тисяч безіменних поховань! На могилах - лише таблички з номерами.

Вот тут уже началась стройка, тут будет строиться дом... Кто остался в подвалах жить, переселят.

Неподалік масових поховань маріупольців уже триває грандіозне будівництво. На російських пропагандистських телеканалах розповідають, мовляв, восени тут буде житловий комплекс із 12 п'ятиповерхівок та поліклініки. Але це - чергова брехня. Насправді ця територія - під тимчасове містечко для будівельників. І скільки люди ще житимуть у підвалах без води, світла та зв'язку - можна лише здогадуватися. Хіба що коли Україна поверне місто під свій контроль.