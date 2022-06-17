Угода діятиме три роки, потім її автоматично продовжать

Шантаж чи нова газова війна? Росія вже протягом кількох днів скорочує постачання блакитного палива до Європи по газогону "Північний Потік". Падіння обсягів зафіксували Німеччина, Франція, Чехія та Австрія.

Як пояснюють таку поведінку представники "Газпрому" і чи вірять їм європейці розкаже Тетяна Логунова.

Курс на економію. Німці, які і раніше заощаджували газ, гарячу воду та електроенергію, нині роблять це з особливим завзяттям. Жителів країни налякали останні новини з росії - про скорочення постачання газу до Німеччини та інших європейських країн.

Ернст, житель Німеччини:

Ми зараз намагаємося встановити вдома теплову помпу. Важко знайти вільного майстра, який вміє це робити, але ми налаштовані на зміни.

Марк, житель Німеччини:

Нас дуже хвилюють поставки газу. Ми переживаємо за власну родину, за промисловість, за Німеччину.

За два дні - російський газовий монополіст скоротив поставки газу до Німеччини на 60 відсотків. Через технічні проблеми. Мовляв, німецький концерн Siemens вчасно не провів належні ремонтні роботи газотурбінних двигунів на станції Портова, що у Виборзі.

Олексій Міллєр, голова правління "Газпрому":

На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции Портовая нету. Ну нету такого решения. Компания Siemens пока молчит, пытается найти решение, но его нету.

Таким поясненням не вірять в Берліні. Віцеканцлер і міністр економіки країни Роберт Габек заявив - це чиста політика. Росіяни намагаються підняти ціни на світових ринках і покарати Європу за плани відмовитися від російських енергоресурсів.

Європейці тим часом на кремлівський шантаж не реагують. Вони активно шукають нових постачальників блакитного палива і - що важливо - знаходять. У той час, коли у "Газпромі" прикручували вентиль, Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписували історичну газову угоду.

Сторони домовилися про таку схему: Ізраїль відправляє газ по трубопроводу до єгипетського термінала в Середземному морі. Єгипет зріджує паливо. А потім - танкерами - транспортує скраплений газ до Європи.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Це великий крок вперед для енергетичного забезпечення Європи. І для Єгипту, який зможе стати регіональним енергетичним хабом.

Угода діятиме три роки. Потім її автоматично продовжать.