Як отримати інсулін в умовах війни в Україні [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я України дозволило отримувати інсулін не тільки за електронними рецептами, а й за паперовими. Про це заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
При цьому інсуліни для українських пацієнтів зараз йдуть без доплат, тобто безкоштовно.
Повністю вся програма реімбурсації працює, і всі лікарські засоби, що покриваються державою, доступні зараз українським пацієнтам.
За його словами, МОЗ планує розширювати програму реімбурсації, щоб ще більше ліків для пацієнтів з хронічними захворюваннями були безкоштовно, за рахунок державного бюджету.
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