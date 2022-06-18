Везення авто з-за кордону: перелік пунктів пропуску розширили [ Редагувати ]
Кабінет міністрів розширив перелік пунктів пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України.
Перелік розширений за рахунок морських та річкових портів. Про це свідчить розпорядження від 14 червня 2022 р. № 479-р.
Згідно з документом, переміщення транспортних засобів здійснюється у:
- пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Чорноморський рибний порт";
- пункті пропуску через державний кордон "Чорноморський морський порт" для міжнародного морського та паромного сполучення;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Чорноморський судноремонтний завод";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Одеський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "морський порт Південний";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Ізмаїльський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Ренійський морський порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Усть-Дунайський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Білгород-Дністровський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для поромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території товариства з обмеженою відповідальністю "Поромний комплекс Орлівка".
Установити, що завершення дій з переміщення на митну територію України товарів (транспортних засобів), що були вивантажені із суден закордонного плавання в зону митного контролю на територію морського, річкового порту відповідно до статті 210 Митного кодексу України та ввозяться громадянами з метою вільного обігу, здійснюється відповідно до частини сьомої статті 365 Митного кодексу України.
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