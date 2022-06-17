На чемпіонату світу з аеробіки, який проходить у Португалії, 18-річна українка Анастасія Курашвілі виграла золоту медаль. Дівчина з Сум стала першою в індивідуальних змаганнях. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Історична подія! Україна вперше здобула "золото" на чемпіонаті світу з аеробіки! Його володаркою стала уродженка міста Суми - Анастасія Курашвілі. Спортсменка перемогла у фіналі індивідуальних змагань на світовій першості у Португалії. До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.

Результати чемпіонату світу:

Анастасія Курашвілі (Україна) - 20,950;

Айше Онбаші (Туреччина) - 20,350;

Неа Ківела (Фінляндія) - 20,050.

Anastasiia Kurashvili 🇺🇦, the top qualifier in the Individual Women's category at #AERWorlds2022, has the chance to win Ukraine's first ever 🥇 at an #Aerobic #Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. 🔥 Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk — FIG (@gymnastics) June 17, 2022

Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.