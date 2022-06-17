18-річна Анастасія Курашвілі завоювала перше в історії України "золото" на чемпіонаті світу з аеробіки (відео) [ Редагувати ]
На чемпіонату світу з аеробіки, який проходить у Португалії, 18-річна українка Анастасія Курашвілі виграла золоту медаль. Дівчина з Сум стала першою в індивідуальних змаганнях. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Історична подія! Україна вперше здобула "золото" на чемпіонаті світу з аеробіки!
Його володаркою стала уродженка міста Суми - Анастасія Курашвілі. Спортсменка перемогла у фіналі індивідуальних змагань на світовій першості у Португалії.
До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.
Результати чемпіонату світу:
- Анастасія Курашвілі (Україна) - 20,950;
- Айше Онбаші (Туреччина) - 20,350;
- Неа Ківела (Фінляндія) - 20,050.
Anastasiia Kurashvili 🇺🇦, the top qualifier in the Individual Women's category at #AERWorlds2022, has the chance to win Ukraine's first ever 🥇 at an #Aerobic #Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. 🔥 Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk— FIG (@gymnastics) June 17, 2022
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
по темі
Лідерка українського карате, олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга перемогла на чемпіонаті Європи, який проходить у турецькому Газіантепі
Геймери, які страждають ожирінням, показували кращі результати в кіберспортивних дисциплінах, які потребують витривалості. У матчах з короткими раундами ті, хто страждає на ожиріння третього ступеня, дещо поступалися гравцям з нормальним ІМТ. Однак чим довше тривала гра, тим кращі результати показували огрядні геймери
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, де заявлена участь спортсменів з росії та Білорусі. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. І додав, що агресія росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів
Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22 (гравці до 22-х років) в Амстердамі (Нідерланди)
Жіноча збірна України з важкої атлетики посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи. Наші дівчата посіли перше місце у медальному заліку турніру, завоювавши 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагород
Матч-реванш між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа, в якому на кону стоятимуть чемпіонські титули Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), знову перенесли. Про це повідомляє BBC та ще низка ЗМІ з посиланням на джерела