Украинские спортсменки-синхронистки сумели получить бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в дисциплине "синхронное плаванье". Украинки остались на третьей позиции после первой финальной программы.

После технической программы спортсменки имели в активе 94,2685 балла, при этом они обошли своих японских соперниц менее, чем на балл, а также отставали от китайских "коллег" практически на 2 балла, а от РОК (Российского олимпийского комитета) - на 3.

Отмечается, что Украину на Олимпийских играх по синхронному плаванью представляли Марина Алексиива, Вадислав Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Читайте также, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - серебряные призерки Олимпийских игр в Токио. Украинки прекрасно провели финальную гонку, и с первых метров дистанции ушли в отрыв вместе китаянками Ксу и Сунь, на финише наши девушки уверенно сохранили вторую позицию.

Кроме того, украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, Горуна стал третьим в категории до 75 килограмм, проиграв полуфинал итальянцу Луиджи Бузе – 0:3, второй поединок также вышел непростым для украинца.