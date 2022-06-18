Війна в Україні: що відбувається на фронтах 18 червня [ Редагувати ]
На Луганщині російські війська внаслідок штурму мають частковий успіх у Метьолкіному, однак їм не вдалося отримати повний контроль над Сєвєродонецьком. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 18 червня.
- На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих рубежів і намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.
- На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.
- На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм - Слов’янськ.
- В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.
- На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.
- На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.
- У результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.
- На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.
- В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.
Нагадаємо, що командувача російських Повітряно-десантних військ звільнили через втрати в Україні.
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