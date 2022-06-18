Командувача російських Повітряно-десантних військ звільнили через втрати в Україні - ISW [ Редагувати ]
Командувач Повітряно-десантних військ росії генерал-полковник Андрій Сердюков відправлений у відставку через масові втрати серед російських десантників під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на непідтверджені джерела.
ISW не може незалежно підтвердити ці твердження чи точну роль Сердюкова у вторгненні в Україну, але якщо вони вірні, це вказує на те, що Сердюков несе відповідальність за погану роботу та великі втрати серед російських підрозділів ПДВ, особливо на ранніх операціях під Києвом.
Звільнення, що тривають, і можливі внутрішні чистки високопосадових російських офіцерів, ймовірно, ще більше підірвуть слабкі можливості російського командування і довіру російських офіцерів.
Новим командувачем Повітряно-десантних військ рф призначений генерал-полковника Михайло Теплинський, який очолював штаб Центрального військового округу.
Міноборони рф офіційно не повідомляло про перестановки в командуванні Повітряно-десантних військ, однак деякі російські ЗМІ писали про звільнення Сердюкова та призначення Теплинського, посилаючись на воєнкора Першого каналу Ірину Куксєнкову та ВК-паблік "ВДВ. Армия Росии".
Нагадаємо, що Росія змінила командувача вторгнення в Україну - генерал армії Олександр Дворніков більше не командує військами.
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Американські офіційні особи припускають, що генерал армії Олександр Дворніков більше не командує військами, які проводять вторгнення в Україну. Про це повідомляє The New York Times. Російська влада ніколи не називала імен людей, які особисто управляли військами під час "спецоперації".
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