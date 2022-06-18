У школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року заборонили використання російської мови. Це передбачає рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомила заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

У школах не буде 1-4 класів з російською мовою навчання, а учні 1-11 класів не вивчатимуть російську на уроках і факультативах.

Також у школах забороняється оформлювати освітнє середовище з використанням російської мови.

Нагадаємо, що в Житомирі також припинять вивчати російську мову у школах, а в Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською.