У Миколаєві заборонили вивчати російську мову [ Редагувати ]
У школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року заборонили використання російської мови. Це передбачає рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомила заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.
У школах не буде 1-4 класів з російською мовою навчання, а учні 1-11 класів не вивчатимуть російську на уроках і факультативах.
Також у школах забороняється оформлювати освітнє середовище з використанням російської мови.
Нагадаємо, що в Житомирі також припинять вивчати російську мову у школах, а в Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською.
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