Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільних навчальних програм з таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія. Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

Зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами.

Змін також зазнають навчальні програми із зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії. Зокрема, із програми зарубіжної літератури мають намір виключити роман російського письменника Льва Толстого "Війна і мир".

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Зараз цей твір можна знайти у списку книг для позакласного читання у програмі із зарубіжної літератури для 10-11 класів на сайті Міносвіти.

Такого в Україні вивчати не будуть. Усе, що виспівує орківські війська, зникне з програми зарубіжної літератури... Історія України та всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах... Буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди.

Наразі серед освітян тривають дискусії щодо того, чи варто залишати у програмі зарубіжної літератури когось із російських письменників.

Нагадаємо, що у Херсоні лише двоє директорів шкіл погодилися почати новий навчальний рік за російською програмою.