На Дніпропетровщині ракетним ударом знищена нафтобаза - ОВА [ Редагувати ]
Російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало троє осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі.
Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я.
Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується.
Нагадаємо, що 18 червня на Харківщині окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству.
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