Російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждало троє осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я. Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується.

Нагадаємо, що 18 червня на Харківщині окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству.