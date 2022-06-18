На Дніпропетровщині, у Миколаєві та в Сєвєроденецьку пролунали потужні вибухи (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти запустили кілька ракет по паливній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела співрозмовники УП в керівництві Дніпропетровської області.
Місцеві жителі викладають у мережу фото і відео величезного стовпа диму, який здіймається в небо.
Потужний вибух пролунав у промзоні Сєверодонецька, яка контролюється українськими військами. У небо здіймається стовп помаранчевого диму, схожий на дим від підриву місткостей з азотною кислотою.
Також повідомляється про два вибухи у Миколаєві. У суботу, 18 червня, місто відвідав президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що на Харківщині окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству.
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