Російські окупанти запустили кілька ракет по паливній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела співрозмовники УП в керівництві Дніпропетровської області.

Місцеві жителі викладають у мережу фото і відео величезного стовпа диму, який здіймається в небо.

Потужний вибух пролунав у промзоні Сєверодонецька, яка контролюється українськими військами. У небо здіймається стовп помаранчевого диму, схожий на дим від підриву місткостей з азотною кислотою.

Також повідомляється про два вибухи у Миколаєві. У суботу, 18 червня, місто відвідав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству.