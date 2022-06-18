Київ за два дні захопити не вдалося, та й Донбас виявився не по зубах. Бліцкриг рф провалився, і час грає не на користь Кремля. Похвалитися перемогою у війні з Україною загарбник досі не може. Але ж... москві треба показати свої здобутки перед населенням. Тож, що вони можуть видати за тріумф та кінцеву мету так званої "спецоперації"?

Світлана Чернецька у Лондоні зібрала експертні думки. На які сценарії чекати від ворога - дивіться далі.

Так звана "триденна спецоперація" затягнулася на місяці інтенсивної війни. І по ходу боїв, росії вже не одноразово доводилося змінювати свої кінцеві цілі. Спочатку це була денацифікація, повалення політичного режиму, потім "звільнення" сходу та забезпечення наземного мосту від Криму до Донбасу. Але що далі - то менша вірогідність, що рф досягне своїх скоригованих цілей в Україні. Тому аналітики припускають, що Кремль зараз шукає, що ж можна було б продати за перемогу в Україні. У королівському інституті міжнародних відносин Chatham House вважають, що вже за кілька тижнів москва буде змушена зробити переоцінку ситуації. Бо бої такої сильної інтенсивності не зможе витримати жодна армія світу.

Метью Булег, експерт королівського інституту міжнародних відносин Chatham House:

Замість того, щоб визнавати, що росія втрачає багато території навколо Харкова чи не досягає військових цілей на Донбасі, бо не може загарбати більше території, це все не має значення, бо росія завжди може сказати, що нам і не потрібно було йти далеко вглиб Донбасу, нам не потрібен Харків, бо це не була наша мета, наша мета була створити якусь форму уряду навколо Херсону, навколо Запоріжжя, створити цей наземний міст від Криму до Донбасу, звільнити Маріуполь, звільнити Ізюм. І це перетворять на перемогу. Ми це вже бачили в їхній інформаційній війні. І це навіть не має бути правдою.

Найімовірніший розвиток сценарію, що росія анексує вже загарбані території, каже експерт. На них вже розпочали роздавати російські паспорти, економіку прив'язують до рубля і міняють шкільну програму, тобто повним ходом русифікують. І сам путін минулого тижня прирівнював себе до "збирача земель" царя Петра Першого. Час підтискає Кремль приймати нові рішення. Бо до осені рф може відчути на собі всі наслідки вторгнення в Україну. Санкції та ізоляція принесуть безробіття та інфляцію. І все очевиднішими ставатимуть втрати особового складу. І на цьому тлі продати відверту брехню щодо перемог в Україні буде значно складніше.

Дана Аллін, експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Лондон):

Я маю сильні підозри щодо того, що вже існують фактори на противагу сліпій вірі в пропаганду. Бо багато російських солдатів загинуло, вони були відправлені без чітких вказівок, без чіткого розуміння ситуації, з жахливою мотивацією. І їхні історії точно просочуються в російське суспільство. Тому навряд чи путіну вдасться переконати навіть домашню публіку в якихось перемогах. Вторгатися в Україну - була стратегічна помилка путіна - і це об'єктивна реальність.

Тож найімовірніше, що в найближчому майбутньому війна перейде в нову фазу - позиційну. І натяки на це вже видно на сході, де російські війська продовжують окопуватися і створювати лінії захисту. Тобто готуються відбивати атаки українських ЗСУ, щоби утримати нові землі. І далі розвиток війни багато в чому буде залежати від того, яку зброю, як зашвидко отримає Україна. Чи зможе відкинути окупантів до лінії ООС чи навіть геть з країни.