Великобританія пропонує західним партнерам стратегію підтримки України на тлі заяв про затяжну війну з росією. Цей план складається із чотирьох пунктів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон The Sunday Times.

"Нам потрібно готуватися до затяжної війни, тому що Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більше. Сполучене Королівство та наші друзі мають реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, щоб вона могла вистояти і зрештою здобути перемогу", - написав Джонсон.

За його словами, головною причиною того, що Захід має підтримувати Україну, попри пов'язані з цим витрати та інші проблеми, є імперські амбіції та агресивні плани росії.

"Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації", - зазначив Джонсон.

Чотири кроки для Заходу

Британський прем'єр впевнений, що задля перемоги України у війні союзники мають зробити наступне: