У неділю, 19 червня, до Києва з робочим візитом прибув спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор. Він має намір продемонструвати солідарність ЄС з Україною.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні в Twitter.

"На початку російської агресії я зустрівся з біженцями на польському кордоні, зараз я здійснюю подорож їх шляхом у зворотному напрямку, щоб своїми очима побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми і представниками влади", - сказав Гілмор по прибуттю в українську столицю.