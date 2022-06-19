До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У неділю, 19 червня, до Києва з робочим візитом прибув спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор. Він має намір продемонструвати солідарність ЄС з Україною.
Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні в Twitter.
"На початку російської агресії я зустрівся з біженцями на польському кордоні, зараз я здійснюю подорож їх шляхом у зворотному напрямку, щоб своїми очима побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми і представниками влади", - сказав Гілмор по прибуттю в українську столицю.
🇺🇦@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність 🇪🇺з 🇺🇦.— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 19, 2022
«Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки». #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67
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