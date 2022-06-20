Війна на роки. Про затягування російсько-української війни попередили генсек НАТО і прем'єр-міністр Великої Британії. І запевнили, що вони підтримуватимуть Київ, скільки буде потрібно. Обидва політики обіцяють ще більше сучасної зброї. З подробицями Світлана Чернецька із Лондона.

З гарних новин: генсек НАТО вважає, що росте ймовірність, що з сучасною зброєю Україна вижене путінські війська. Таке припущення він висловив в інтерв'ю німецькій газеті "Більд". Але водночас Єнс Столтенберг попереджає, що війна може тривати роками. А боротьба росії стає все жорстокішою. Генсек повідомив, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді за тиждень, члени Альянсу мають узгодити новий пакет допомоги Києву. Він пришвидшить перехід від старої радянської зброї до стандартного спорядження Альянсу.

З інтерв'ю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга газеті "Bild am Sonntag":

Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі, не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Але це не порівняти з ціною, яку українці мають платити щодня багатьма життями. І якщо путін зрозуміє з цієї війни, що він може просто продовжувати так, як він робив після війни в Грузії 2008 року та окупації Криму у 2014 році, тоді ми заплатимо набагато вищу ціну.

Налаштуватися на затяжну війну закликав і британський прем'єр. Після повернення з української столиці, Борис Джонсон написав колонку для видання "Сандей Таймз". У ній каже, що вторгнення рф переходить у нову стадію - путін вдається до кампанії на виснаження. Київ мусить отримувати нову зброю, обладнання та боєприпаси швидше, ніж окупанти, наполягає прем'єр. Бо якщо росія переможе - жодна нація ніде у світі не буде в безпеці. Бо кожен диктатор захоче реалізовувати власні амбіції за прикладом путіна.

Зі статті прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у "The Sunday Times":

Велика Британія та наші друзі мусять відповісти, гарантуючи, що Україна має стратегічну витривалість, щоб вижити й зрештою перемогти. Час - це життєво важливий фактор. Усе буде залежати від того, чи здатна буде Україна збільшити свою спроможність захищати свою землю швидше, ніж росія зможе відновити свою здатність до нових атак.

Британський прем'єр також пропонує чотирикроковий план, який має допомогти Україні вистояти у війні та перехопити ініціативу у росіян. По-перше, це забезпечити Київ озброєнням та провести необхідне навчання військових. По-друге, допомогти грошима, щоб уряд міг продовжувати виплачувати зарплати та відбудовувати країну. По-третє, забезпечити суходільні маршрути для експорту, насамперед зерна, бо це теж підтримуватиме українську економіку. А по-четверте, розблокувати морські порти, щоби вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, без яких на найменш розвинуті країни чекає голод.

Тим часом сама Велика Британія бере курс на посилення своєї армії. Російське вторгнення кардинально змінило ставлення країни до власних збройних сил. Минулого року їх збиралися скорочувати, а прем'єр говорив, що минув час, коли танки каталися Європою. А тепер армію збираються якомога швидше модернізувати, щоби вона була здатна захистити королівство. Про це йдеться у зверненні до підлеглих нового глави Генштабу Британії. У ньому Патрік Сандерс каже, що збройним силам королівства треба бути готовими воювати з союзниками, аби не дозволити рф просунутися далі територією Європи.