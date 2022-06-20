Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії постраждали понад 909 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
Кількість жертв становить 323 дитини, а поранених - 586.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 302,
- Харківській - 173,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 54,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 30,
- Сумській - 17.
За даними відомства, 19 червня в результаті обстрілу окупантами залізного Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.
При цьому в Ізюмському районі Харківської області двоє дітей отримали осколкові поранення під час купання у водоймі. У нього влучив снаряд, що здетонував.
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