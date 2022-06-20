Емануелю Макрону не вдасться створити монобільшість в парламенті Франції [ Редагувати ]
Не без сюрпризів пройшов другий тур парламентських виборів у Франції. Чинний лідер країни Емануель Макрон не набирає достатньої кількості депутатських місць для створення монобільшості в парламенті. І це вперше, після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, що напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національній асамблеї.
Як віддавали свої голоси громадяни, та яка реакція на попередні результати у політиків - розкажуть мої колеги.
Парламентські вибори 2017 року для Емануеля Макрона стали справжнім тріумфом. Тоді його партії "Вперед, республіко!" вдалося вибороти 350 депутатських мандатів і створити монобільшість у Національній асамблеї. Втім, перший тур цьогорічних виборів до парламенту вже показав, що досягнути такого результату буде набагато важче. Голосування відбулося з рекордно низькою явкою - знехтували своїм голосом понад 52,5% виборців.
Елізабет Борн, прем'єр-міністр Франції:
Практично кожен другий француз не пішов на вибори, і ніхто не може з цим змиритися. Наш перший колективний обов'язок - зменшити кількість тих, хто утримується від голосування. Усім, хто не прийшов на дільниці, я хочу сказати, щоб вони вірили в силу свого голосу і зробили так, щоб їхній голос почули наступної неділі.
Втім, слова прем'єрки не заохотили французів активно голосувати у другому турі.
Гелен, голова виборчої дільниці:
Тиждень тому у нас була невелика черга, яка нетерпляче чекала відкриття дільниці, понад десяток людей. А сьогодні вже після початку роботи прийшов лиш з десяток виборців. На жаль, за нашими відчуттями, цього дня буде менша явка, ніж минулого тижня.
За даними Міністерства внутрішніх справ, віддати свій голос прийшли заледве 54% виборців. І, як показали офіційні дані, голоси розподілилися не найкращим чином для чинного президента. В оновленому парламенті йому дістанеться максимум 245 депутатських мандатів. Тоді як для монобільшості треба - щонайменше 289.
Тьєррі Хаус, прихильник республіканців:
Це великий ляпас нашому президенту. Ми свій отримали минулого разу, а тепер його черга.
Один з найбільших конкурентів Макрона, соціаліст Жан-Люк Меланшон опинився на другому місці. За офіційними даними, йому відходить 131 депутатське крісло.
Жан-Люк Меланшон, лідер партії "Непідкорена Франція":
Абсолютно несподівана ситуація, абсолютно нечувана! Розвал президентської партії - тотальний. Більшості - немає. Ми досягли політичної мети, яку поставили перед собою: менш ніж за місяць, збити того, хто з такою зарозумілістю викрутив руки всій країні. Того, хто був обраний, не знаючи для чого.
А от головна конкурентка Макрона по президентських перегонах - лідерка ультраправих Марін Ле Пен, здобула чи не найбільше досягнення у своїй кар'єрі. Її партії дісталося 89 місць у парламенті. Хоча на попередніх виборах вона отримала лише 8 депутатських мандатів.
Марін Ле Пен, лідер політичної партії "Національне об'єднання":
Ми досягли мети, яку ставили перед собою: зробити Емануеля Макрона президентом меншості, щоб зберегти країну від правління єдиної партії; домагатися суттєвої політичної перебудови демократичного процесу; нарешті створити рішучу опозиційну групу.
Прихильникам Еммануеля Макрона боляче приймати такі результати.
Клемент, прихильник Еммануеля Макрона:
Це розчарування. Є певна невизначеність, оскільки ми не знаємо, що буде далі. Які будуть угоди? Чи зможе депутатська група функціонувати й чи піде вона на компроміси з іншими групами?
Попри це, партія Макрона залишається найбільшою у французькому парламенті. А, щоб утворити монобільшість, доведеться створювати коаліцію з представниками інших партій.
Антуан, прихильник Еммануеля Макрона:
Я розчарований тим, що немає абсолютної більшості. Втім, у нас досі є відносна більшість, і це не завадить президенту очолити свої проєкти в національній асамблеї.
За найгіршими прогнозами, ця ситуація може призвести до такого явища, як "підвішений парламент". Почнеться період невизначеності та торгівлі політичних сил за міністерські крісла. Якщо ж переговори між партіями не дадуть жодного результату, це може призвести до політичного паралічу, або навіть повторних виборів.
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