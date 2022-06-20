Як українські військові боронять Сєверодонецьк, - показали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Спецпризначенці опублікували відео про своїх бійців на цьому складному відрізку фронту. Що саме розповідають наші захисники - дивіться далі.

Дорога від Лисичанська до Сєверодонецька. За кермом бійці Сил спеціальних операцій. За вікном авто - потрощені будівлі. У Сєвєродонецьку зараз справжнє пекло. Окупанти зосереджують тут якомога більше озброєння. Українські оборонці розповідають - основна тактика противника - це "випалена земля".

У більшості вони просто перевагою кількості снарядів закидують всю територію, не важливо - чи там є наші війська чи там гражданські люди. Вони не розбирають. - Все, що у них є, вони застосовують на даних ділянках і зносять з лиця землі населенні пункти.

Після цього ворог просувається далі. І вже підтягує артилерію. І далі знову працюють за тією ж "схемою".

Проходить розвідка... і за ними зразу підтягуються остальні війська і так маленькими-маленькими кроками... Навіть не квартали за кварталом - а там будинок за будинком вони підходять, затягуються тобто навіть якщо наші їх вибивають - вони - відійшли, а потім тою ж тактикою підходять і підходять.

Та як би не намагалися окупанти - їм не вдається вибити українських бійців із міста. У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен будинок. Наші оборонці стримують росіян і завдають їм значних втрат.