Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео своєї роботи [ Редагувати ]
Як українські військові боронять Сєверодонецьк, - показали Сили спеціальних операцій ЗСУ. Спецпризначенці опублікували відео про своїх бійців на цьому складному відрізку фронту. Що саме розповідають наші захисники - дивіться далі.
Дорога від Лисичанська до Сєверодонецька. За кермом бійці Сил спеціальних операцій. За вікном авто - потрощені будівлі. У Сєвєродонецьку зараз справжнє пекло. Окупанти зосереджують тут якомога більше озброєння. Українські оборонці розповідають - основна тактика противника - це "випалена земля".
У більшості вони просто перевагою кількості снарядів закидують всю територію, не важливо - чи там є наші війська чи там гражданські люди. Вони не розбирають. - Все, що у них є, вони застосовують на даних ділянках і зносять з лиця землі населенні пункти.
Після цього ворог просувається далі. І вже підтягує артилерію. І далі знову працюють за тією ж "схемою".
Проходить розвідка... і за ними зразу підтягуються остальні війська і так маленькими-маленькими кроками... Навіть не квартали за кварталом - а там будинок за будинком вони підходять, затягуються тобто навіть якщо наші їх вибивають - вони - відійшли, а потім тою ж тактикою підходять і підходять.
Та як би не намагалися окупанти - їм не вдається вибити українських бійців із міста. У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен будинок. Наші оборонці стримують росіян і завдають їм значних втрат.
Перед підрозділом стоять задачі розвідка, дорозвідка, наведення артилерії для того, щоб уражувати й щоб противник ніс великі втрати - на даній ділянці вони просунутися не можуть, тому що Збройні сили тримають удар. І ворог несе великі втрати. - Розумієте, якщо людина професіонал і є командою, солдату не потрібно героїзму. Він виконує свою задачу. Ми виконуємо свою задачу.
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Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.
Росіяни ж своїх планів - не змінюють. Бо Кремль означив конкретну дати. До 10 червня рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк або хоча б встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.
У контрольованій російською армією частині Сєвєродонецька рашисти вбивають мирних громадян. Вважають їх підозрілими та просто розстрілюють.
Крім допомоги волонтери щодня переконують людей евакуюватися. Зараз в Авдіївці залишаються близько трьох тисяч людей. До 24 лютого - було вдесятеро більше. Зруйновано - сім тисяч будинків.
Це кордон Донецької та Харківської областей. Чим ближче до лінії зіткнення - тим гірші дороги, тим більше вирв та ракет навкруги. Ну і більше ймовірність піймати приліт.