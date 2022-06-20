Москва сама винна у наслідках, які були спровоковані вторгненням росії на територію нашої країни. Україна вітає рішення Литви щодо припинення транзиту російських товарів до Калінінградської області.

Про це повідомляє в Twitter-акаунті міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія не має права загрожувати Литві. Москва лише сама винна у наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - заявив Кулеба.

Блокада Калінінградської області:

Литва, починаючи з 18 червня, внаслідок санкцій ЄС, припинила здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під заборону потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють з регіонів росії.

Росія тим часом пригрозила ЄС тим, що блокада нібито "розв'язує руки" москві.

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - заявив голова комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету рф Андрій Климов.