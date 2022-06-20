В цьому винна лише росія: Кулеба про блокаду вантажного транзиту до Калінінграду [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Москва сама винна у наслідках, які були спровоковані вторгненням росії на територію нашої країни. Україна вітає рішення Литви щодо припинення транзиту російських товарів до Калінінградської області.
Про це повідомляє в Twitter-акаунті міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Росія не має права загрожувати Литві. Москва лише сама винна у наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - заявив Кулеба.
Блокада Калінінградської області:
- Литва, починаючи з 18 червня, внаслідок санкцій ЄС, припинила здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під заборону потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють з регіонів росії.
- Росія тим часом пригрозила ЄС тим, що блокада нібито "розв'язує руки" москві.
"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - заявив голова комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету рф Андрій Климов.
по темі
Президент росії володимир путін обіцяв не атакувати Україну з моря
У понеділок, 20 червня, на плановій зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиція України залишається чіткою і незмінною
Іноземні лідери пропонували нашій країні перестати чинити опір агресії рф задля отримання заблокованого окупантами в українських портах зерна
Україна зможе повернутися до переговорів з росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту.