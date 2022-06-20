"Не ігноруйте сигнали тривоги!": Арестович попереджає про ракетні удари "по центрам прийняття рішень у Києві" [ Редагувати ]
Ракетні удари "по центрам прийняття рішень у Києві" у відповідь на удари по "вишкам Бойка" у Чорному морі прогнозує радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
За його даними всі 6 носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту рф вийшли в море і готують масований пуск ракет по українських містах.
Арестович закликає жителів Києва, а особливо Печерська й інших центральних районів не нехтувати сигналами тривоги сьогодні та найближчими днями.
Сегодня, завтра, послезавтра и после-послезавтра сильно рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве, в том числе проживающим на Печерске - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Про виведення кораблів Чорноморського флоту з повним боєкомплектом повідомляє і терорист Гіркін-Стрєлков. За його даними, російський флот прямує в бік Одеси.
Нагадаємо, що Арестович закликав батьків терміново вивезти дітей з Харкова.
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