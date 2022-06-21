Кабмін обмежив виплати з безробіття: після 30 днів – суспільно корисні роботи [ Редагувати ]
Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним місяцем. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Офіційно зареєстровані безробітні, які впродовж 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні - визначатиме місцева влада.
Звичайно, що ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.
Ми фактично усуваємо можливість, коли люди отримували кошти від держави й відмовлялися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту.
Розмір мінімальної зарплати у 2022 році - 6500 грн.
Виплати з безробіття втрачаються, якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном.
За чинним законодавством максимальна тривалість виплати допомоги з безробіття становить 360 календарних днів (особам передпенсійного віку - 720 днів).
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідні зміни внесено до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.
Уряд затвердив орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що можуть виконуватися в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що "Подробиці" опублікували інструкцію, як отримати статус безробітного в "Дії".
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