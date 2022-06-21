Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним місяцем. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Офіційно зареєстровані безробітні, які впродовж 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні - визначатиме місцева влада.

Звичайно, що ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.

Ми фактично усуваємо можливість, коли люди отримували кошти від держави й відмовлялися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту.