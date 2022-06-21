Бійців тероборони можуть відправляти на фронт: що думають про це самі вояки [ Редагувати ]
Замість бандури - автомат, замість пензля - гранатомет! Колишні музиканти, художники, актори, журналісти стали на захист рідної землі. У перші ж дні повномасштабної війни вони записувалися до лав територіальної оборони. І тепер - за законом, що ухвалила Верховна Рада - їх можуть відправляти на фронт. Михайло Манилюк дізнавався, чи не проти таких новацій самі тероборонівці.
Сосновий ліс, глибокі окопи - на цій локації відпрацьовує свою майстерність ведення бою сто дванадцята Київська бригада територіальної оборони.
Михайло Манилюк, журналіст:
Зараз тероборонівці виконують розвідувальну тактику. За сценарієм військові помітили попереду ворога. А отже обидві групи намагаються зайти один одному в тил).
Бійці тренуються щодня, по кілька годин поспіль. Відпрацьовують стрільбу, тактику ведення бою. А також - рятувати поранених побратимів.
Олексій, боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони:
Перевірка накладених турнікетів - чи не сповзли. Проводиться ще раз огляд, щоб зрозуміти, чи не пропустили ми якесь поранення, чи не зʼявилося нове поранення. Після чого ми замотуємо пораненого в термоковдру. Для того,аби людина не втрачала тепло і не вмерла від переохолодження, бо це одна із причин чому люди можуть померти.
Дехто з тероборонців воював на Київщині, коли ворожі війська сунули на столицю. Хлопці обіцяють - якщо росіяни знову полізуть із північного кордону - отримають гідну відсіч!
Позивний "Джоні", боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
В направлении Бучи, в направлении Ирпеня виполняли боевые задания. Люди есть чуть-чуть ненормальные.
Тероборонівець із позивним Джоні - родом із Афганістану. До повномасштабного вторгнення росії працював в охоронній компанії. Тепер - захищає країну, яка стала для нього другою домівкою.
Позивний "Джоні", боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
В 98-м году приехал в Украину. Я родился в войне и рос. Какой-то зов изнутри, надо свой дом защищать. Как и многим мужчинам - я не мог просто быть на стороне. То есть у меня не биыо вот такой вот задумки я знал четко, что как только наступят россияне на нашу землю. Я сразу же пойду защищать свой дом чем могу.
Тут фактично кожен проміняв тепле домашнє ліжко - на холодний бліндаж!
Михайло Манилюк, журналіст:
Колишні журналісти, вчителі, бізнесмени… Одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну - на захист рідної землі стали тисячі українців. Дехто раніше жодного разу не тримав зброю в руках! Тероборонівці стали міцним щитом для Чернігова, Харкова, Києва, зруйнувавши плани ворога щодо швидкого захоплення України.
Взяв у руки зброю і журналіст Роман Вінтонів - відомий як Майкл Щур.
Роман Вінтонів, боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
Не шкодую, що відклав журналістику, цілком задоволений.
Пішов у тероборону професійний бандурист Тарас Столяр. Замість музичного інструмента в його руках тепер - автомат!
Тарас Столяр, боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
Виходу іншого не було. Так склалися обставини. Це мій теперішній іструмент, довелося освоїти. - Тут струн немає? - Ні, немає. Там є всередині пружина - схожа трохи на бандурні струни, але нічого такого немає.
А ця тендітна дівчина - працювала адміністратором у ресторані. Тепер носить на плечі зброю.
Позивний «Сімка»:
В перші дні так, він був важкий. Я взагалі не знала, що мені з ним робити, він майже в мій зріст. Я думала, що ніколи не зможу його нормально тримати. Але я до нього звикла.
Зараз вони тренуються, але будь-якої миті їх можуть перекинути у східні чи південні області, де тривають бої. В Україні набув сили закон, який дозволяє залучати бійців тероборони до виконання завдань в інших регіонах України.
Андрій Ковальов, прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ:
Це необхідний, очевидно, закон з плином війни, тому що фактично з перших днів війни територіальна оборона стала символом опору. Таким собі своєрідним щитом. Тому що з перших днів війни фактично територіальна оборона дала можливість мобілізувати величезну кількість людей.
Усі, з ким ми поспілкувалися сьогодні, наголошують - вони готові воювати. Тим більше, що вже мають досвід. Саме бійці 112-ї Київської бригади територіальної оборони знешкоджували російських десантників, які висадилися в Гостомелі й мали намір за лічені дні взяти Київ!
Андрій Ковальов, прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ:
Така в принципі міська інтелегенція. Вони одномоментно стали військовими. Багато з них здобули свій військовий досвід реально в боях - за Гостомельський аеродром, в боях у Гостомелі, Ірпіні, Бучі. На Броварському напрямку наші військові зупиняли перші танки, які проривалися до Києва. Назріла потреба внести зміни до Закону про основи національного супротиву і наші бійці фактично вітають ці зміни.
Бійці тероборони наголошують - готові хоч сьогодні почати виконувати бойові завдання у найнебезпечніших напрямках.
Роман Вінтонів, боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
Якщо в армії хотілося дальше піти, але нас поки що тримають тут. Було би дивно іти в армію і готуватися до того, що тебе будуть тримати в тилу.
Позивний "Джоні", боєць 112-ї Київської бригади територіальної оборони ЗСУ:
Ми з першого дня були готові. 24 числа, те ребята, которые пришли подписали контракт на три года - уже были готовы. Люди реально возмущаются, с командиром ссорятся - почему вы нас не отправляете на передок?
Мужні та сильні воїни вірять, що неодмінно виженуть російське плем'я геть із України. І вже мріють про щасливе життя після перемоги!
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