З'явився супутниковий знімок Зміїного після удару ЗСУ [ Редагувати ]
Джерело: ВВС
Спеціалісти з групи OSINT-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому видно три вигорілі ділянки, передає Planet Labs.
Супутниковий знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.
NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -— OSINT-88🏴 (@OSINT88) June 21, 2022
21/6/22 - 08:51
SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)
Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1
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