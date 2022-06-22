Великобританія спростила в'їзд для переселенців з України [ Редагувати ]
Влада Великобританії переглянула візові правила і тепер готова приймати неповнолітніх переселенців з України, навіть якщо вони подали заявку на в'їзд в країну без батьків, або інших повнолітніх родичів.
Про це повідомляє ВВС.
Британський уряд переглянув правила тільки для тих підлітків, які вже подали заявки на отримання візи. Щоб забезпечити їх безпеку, вони зможуть жити тільки в сім'ях їх родичів, або людей, добре знайомих з їх батьками.
У виняткових випадках неповнолітні отримають можливість оселитися в сім'ї спонсора, з яким вони раніше не були знайомі, але тоді знадобляться ретельні перевірки безпеки та спеціальне схвалення уряду і місцевої влади.
Офіційний представник британського уряду зазначив, що в МЗС вивчають можливість поширення програми й на тих неповнолітніх українців, які поки не подали заявки на в'їзд.
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