російські війська наближаються до Лисичанська: місто під авіаударами [ Редагувати ]
У Луганській області російські окупанти наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. При цьому ворог обстрілює місто авіацією.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, тим часом у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.
Також ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту".
"На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання", - пише Гайдай.
Він зазначив, що росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.
"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - повідомляє голова ОВА.
Також він розповів, що в Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому - сім, у Новоіванівці - 12.
"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - резюмує Гайдай.
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