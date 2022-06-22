У чому секрет заспокійливого тембру Арестовича: думка експерта [ Редагувати ]
Голос - це теж зброя! І для захисту, і для атак. Стверджує героїня нашого наступного сюжету. Елеонора Дзісяк із Київщини діагностує голоси та складає психологічні портрети відомих людей.
Тож у чому секрет заспокійливого тембру... Арестовича? Подивіться.
Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:
К соседям был прилет, вынесло всю квартиру, мы живем рядом. Квартиру и ту, и нашу признали опасной для жизни, необходим ремонт.
До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Елеонора жила в Ірпені. Працювала викладачкою вокалу. Її квартиру окупанти зруйнували, а музична студія - спочатку слугувала для жителів міста бомбосховищем, а тепер пустує: ірпінцям не до співу. Багато учнів, здебільшого дітей, виїхали з розбомбленого міста.
Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:
Было два самолета военных, которые бомбили Ирпень и они летели настолько низко над этим домом, что мы слышали максимально на низких частотах гул этих двигателей… Я обняла, схватила кота и я сидела в ванне на полу, молилась, меня трясло. Это было очень страшно, авиация это жутко.
Роман Барашев, кореспондент:
Руйнування в Ірпені - на кожному кроці. Ось будинок навпроти будинку, де живе Елеонора. На першому поверсі - студія, де діти займалися балетом. Має ось такий вигляд.
А це - вокальна студія, де Елеонора навчала дітей співати.
Здесь было огромное зеркало, здесь стояли солисты и мы работали, глядя в зеркало, чтобы отслеживать рабочие моменты, вот здесь висели красивые фотографии.
Елеонора - і педагог, і психолог. Вміє створювати психологічні портрети людей на основі голосу, інтонацій та манери вести розмову. Адже мова людини, каже викладачка, чимось нагадує мову ведення війни - в ній так само є засоби для захисту та для атак.
По сути это использование звуковой атаки, атаки звуком. Есть разные атаки, мягкие, которые я использую сейчас, твердая атака - когда мы надавливаем на голос, более так форсируем и придыхательная, когда мы вот так говорим.
Неабиякий резонанс у соцмережах викликала діагностика голосу Олексія Арестовича від Елеонори. Його тихий баритон від початку війни вважався чи не найкращим заспокійливим в Україні.
И это надо переболеть, как грипп. А дальше все буде добре.
Звучит с придыханием. Это субтон, когда мы вдохнули и говорим на выдохе - вот так. С такой подачей.
Вот я сегодня иду по улице радостно и жду первого, кто захочет со мной сфотографироваться. Подходит ко мне женщина говорит: Алексей, у нас есть проблема, которую только вы можете решить.
Как веретено - крутится-крутится, в единый беспрерывный темп и нить вьется - жжжж, дддд - это мне напиоминает чтение мантр. Бешеное обаяние, он обволакивает, заставляет себя смотреть, себя слушать, восхищаться. Это харизма, друзья мои, это харизма.
Единственный способ остановить Путина - это набить ему морду на поле боя, просто отпинать так, чтоб он не мог подняться.
Вспомните, Жириновский - он был истеричка, базарил, истерил - на повышенных все, вот такое, а здесь совершенная противоположность… мужественность, сдержанность, и при этом четкая артикуляция.
Переконливим та яскравим можна зробити будь-який голос - каже Елеонора. Але в її колекції є діагноз тенору, який не викликає нічого, крім огиди.
При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Его отрывистая артикуляция выдает в нем жестокого человека. Если нужно кому-нибудь сыграть очень жуткого диктатора, мстительного, злобного человека, мы можем использовать пример речи интонации Владимира Путина, у нас получится яркий и точный образ.
Заняття вокалом - дієвий антистрес, наголошує Елеонора. Аби негативні емоції, які сьогодні переповнюють багатьох українців, не були руйнівними для психіки, педагог радить - співати!
Елеонора Дзісяк, викладач вокалу:
Когда во мне накапливается много негатива и агрессии, а это естественная реакция на происходящее, то мне по своей психоструктуре нужно петь что-то такое гневное, боевое, злое, вот эту злость выплескивать. Кто-то бьет грушу, я пою что-то такое хард-рок, металл, громкие ноты, высокие.
Просто під час нашої розмови в Елеонори з'являється ідея - дослідити і мій вокал.
А вы можете что-то напеть? Благодарю. Можно сказать что звучите вы как баритон, у вас достаточно хорошо вызвучена грудь, тембр красивый, бархатный. Но есть замочки челюстные, Вы как бы через зубы поете, у вас не отваливается челюсть, не открывается. "Мати не пускала". Вот эти замочки должны у вас открываться.
Елеонора - родом із Донецька. До 2014-го року працювала актрисою в оперному театрі. Каже, рашисти зруйнували її життя тоді. І тепер повторили свій злочин. Втім наша героїня не здається. Можливо, тому що знає секрет незламного духу, що базується на голосі, інтонаціях та манері вести розмову.
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70 відсотків будинків у Ірпені - пошкоджені або зруйновані до цеглини снарядами рашистів. Щоб допомогти тим, хто втратив майже все, щовихідних у містечко на Київщині приїздять волонтери.
Дехто, не чекаючи відшкодування, починає відбудовувати помешкання власним коштом. Та знаходяться ті, хто хоче нажитися на горі людей.Історія одного будинку, праця його мешканців, та недобросовісні робітники - все це в наступному сюжеті від Анни Каменєвої.
Кожен виступ має на меті показати світовій спільноті незламність українського народу, привернути увагу до масштабів руйнувань та надання потужного озброєння для оборони України.
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