росія перекидає озброєння до білорусі: вночі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300" [ Редагувати ]
Країна окупанта почала перекидати озброєння до білорусі. Вночі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300". Про це пише "Беларускі Гаюн".
Імовірно з Пскова в аеропорт Гомеля прилітали два Іл-76МД ВКС рф, які привезли до білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир".
Ракетні установки привезли до білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.
Після розвантаження, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.
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