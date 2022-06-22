Країна окупанта почала перекидати озброєння до білорусі. Вночі привезли нову партію ракетних установок для ЗРК "С-300". Про це пише "Беларускі Гаюн".

Імовірно з Пскова в аеропорт Гомеля прилітали два Іл-76МД ВКС рф, які привезли до білорусі не менше 16 ракет для зенітно-ракетних комплексів "С-300", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир".

Ракетні установки привезли до білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля. Показово, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 06:25 та 08:00 літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 покинула аеропорт і вирушила у напрямку Речиці трасою М10.