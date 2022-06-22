Чи можна відкрити гуманітарні коридори на півдні та сході: Верещук дала відповідь [ Редагувати ]
Питання відкриття офіційних гуманітарних коридорів на тимчасово окупованих півдні та сході є дуже важким. причина в тому, що росія відмовляється йти на переговори. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише "Укрінформ".
За її словами, евакуація мирних жителів все ж проводиться.
Але нам дуже важко відкрити офіційні гуманітарні коридори. росія не відкриває їх, відмовляє і Міжнародному Комітету Червоного Хреста, і нам де-факто. Ми зараз намагаємося із Сєвєродонецька, із заводу "Азот" відкрити. Працюємо, але так, як було раніше, коли, наприклад, з Сумщини виходило 100 тисяч людей, то зараз такого немає.
Вона пояснює, що це насамперед пов'язане із геополітикою.
Вони (окупанти - ред.) програють, тому зляться. Хочуть показати, що з Херсонської області, як вони нам відповідають, немає охочих виїхати. Я запитувала, чи пробували вони відкрити коридор, аби подивитися, чи є охочі чи їх немає. Звичайно, що вони є.
Це, як додає глава Мінінтеграції, це стосується й Запорізької області: Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи, Оріхів.
Люди дуже хочуть виїхати. Вони всі дзвонять, але росія розуміє, що її не приймають, не сприймають на цих територіях, тому якщо люди ще й виїдуть, то їй взагалі нічого буде робити. Вони спеціально утримують людей та намагаються їх зламати, схилити на колаборантство, щоб нав’язати свої правила, змусити жити за їхніми правилами.
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