У середу вранці, 22 червня, землетрус магнітудою 6,1 сколихнув частину Афганістану та Пакистану. За даними USGS, землетрус стався приблизно за 46 кілометрів на південний захід від міста Хост на південному сході Афганістану і був на глибині 51 кілометр.

EMSC і Німецький дослідницький центр геонаук заявили, що магнітуда землетрусу склала 6,0. Поштовхи відчувалися на території, населеною близько 119 мільйонами людей в Пакистані, Афганістані та Індії, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) у Twitter.

Землетрус став найсмертоноснішим від 2002 року, коли на півночі Афганістану в результаті поштовхів магнітудою 6,1 загинули близько 1000 людей.

Землетрус стався в той час, коли все більш ізольований Афганістан бореться із серйозною гуманітарною катастрофою, яка погіршилася через захоплення країни "Талібаном" у серпні минулого року.

Агенції з надання допомоги та Організація Об’єднаних Націй кажуть, що цього року Афганістану потрібні мільярди доларів для подолання кризи.