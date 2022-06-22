Розблокування портів України: Туреччина заявила про успішні переговори з росією [ Редагувати ]
Делегація Туреччини провела перемовини з російською стороною щодо розблокування українських портів для вивезення зерна. Після зустрічі в Анкарі заговорили про позитивні зрушення. Про це повідомляє Anadolu.
21 червня до росії вирушила військова делегація Міноборони Туреччини, щоб обговорити такі питання розблокування експорту українського зерна. Зустрічі військових делегацій на чолі з турецьким і російським генералами, призначеними в рамках "дипломатії червоної лінії" в москві, "пройшли в конструктивній і дуже позитивній атмосфері".
Після переговорів, як інформують ЗМІ, із заблокованого росіянами Маріуполя вийшло перше іноземне судно під так званим "російським гуманітарним коридором". Мова йде турецький корабель "Азов Конкорд", яке вийшло під мальтійським прапором.
Як підсумовують у виданні, Туреччина помітила у переговорах з рф "певний консенсус" щодо майбутніх чотиристоронніх переговорів, але нібито для початку Анкара проведе окремі зустрічі з Україною та ООН щодо цього питання.
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