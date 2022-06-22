На кордоні з Україною білорусь розташувала дерев'яні танки - Міноборони [ Редагувати ]
Поруч з кордонами з Україною білорусь розташувала дерев'яні танки. Проводить заходи для демонстрації своєї присутності.
Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.
З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків.
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