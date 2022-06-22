П'єр Нарцис у 2007 році

Російський співак камерунського походження П'єр Нарцис помер у віці 45 років. Про це в соцмережах повідомили його дочка Кароліна-Крістель Калачова та колишня дружина Валерія Калачова (Monisha).

За інформацією росЗМІ, музикант помер внаслідок зупинки серця після операції на нирці. Екс-дружина Нарциса повідомила, що співак помер від наслідків подагри.

Повне ім'я музиканта - Мудіо Мукуто П'єр Нарцис Де Наполі Де Суза. Він народився у Камеруні, однак згодом його родина переїхала до рф.

Співак був учасником шоу "Фабрика зірок - 2" у 2003 році. Найбільшої популярності йому принесла пісня "Шоколадный заяц".

П'єр Нарцис з дружиною та дочкою, 2008 рік