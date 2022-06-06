Помер один із засновників гурту Bon Jovi [ Редагувати ]
Музикант Алек Джон Сач, колишній бас-гітарист та один із засновників гурту Bon Jovi, помер у віці 70 років. Про це йдеться у заяві групи у Twitter.
Ми спустошені новиною про те, що наш дорогий друг Алек Джон Сач пішов із життя... Як засновник Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною при створенні гурту. Чесно кажучи, ми знайшли шлях один до одного через нього.. Алек завжди був неприборканим і сповненим життя... Нам його дуже бракуватиме.
Причина смерті музиканта не уточнюється.
June 5, 2022
Алек Джон Сач грав у Bon Jovi з 1983 року. Він брав участь у записі перших п'яти альбомів групи, включаючи знамениті Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) і Keep the Faith (1992).
Сач залишив гурт у 1994 році. 2018-го музикант возз'єднався з Bon Jovi на церемонії включення гурту до Зали слави рок-н-ролу в американському Клівленді.
Дискографія Bon Jovi включає 15 студійних альбомів, останній був випущений у 2020 році.
Нагадаємо, що в 2013 році Bon Jovi очолили рейтинг найуспішніших музикантів за концертами.
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