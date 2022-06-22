У росії впав другий за два дні літак Ан (фото) [ Редагувати ]
22 червня у небі над Якутією зник з радарів літак повітряного спостереження Ан-30М. На його борту перебували двоє членів екіпажу і п'ятеро пасажирів.
Ан-30 вдалося виявити під час пошуково-рятувальних робіт. Як з'ясувалося, машина здійснила жорстку посадку і приземлилася за 70 км від населеного пункту Оленек. Усі люди, що були на борту, залишились живі, їм знадобилася допомога лікарів.
Це вже другий подібний випадок у Якутії за добу.
Вчора, 21 червня, в Якутії з радарів зник літак Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром. Літак досі не знайдено.
Нагадаємо, що за прогнозами західних аналітиків, російський "Аэрофлот" через західні санкції найближчим часом зіткнеться з браком запчастин для своїх літаків Boeing і Airbus. Через це компанія через три місяці почне розбирати деякі літаки на запчастини.
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