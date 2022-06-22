Українські війська продовжують тиснути на рашистів на Запоріжжі. Та поступово повертають українські землі. Про будні на передовій екіпажу БТР національної гвардії у нашому наступному сюжеті.

Нацгвардієць, командир БТР з позивним "Мажор" показує залізного коня, на якому вперше здійснив бойовий виїзд.

Конь нас никогда не подводил…

Той день надовго запам'ятав весь екіпаж.

Позивний "Мося", військовослужбовець Національної гвардії України:

Перший раз як виїжджали було дуже страшно. І коли вже почали працювать, коли поклинилу в нас трошки кулемети, мій навідник сів і почав молотися.

Позивний "Беркут", військовослужбовець Національної гвардії України:

Тиша така в БТРі настала і командир запитує: *** ти тут? - Кажу: тут. - А чого ти мовчиш? Кажу: я молюсь. Каже: я зрозумів.

Відтоді минуло багато днів на війні, екіпаж має за плечима чимало успішно виконаних бойових завдань. Рашистів палили та гнали за парєбрік, звільняючи наші села від нечисті.

Вот техника в этом селе. Казах. Зетка. Современная БМП-3, на которой стоит 100 мм орудие, 30-ка и ПКТ. Вот так подбиваем технику. Вот еще и видео есть. Знаете шутку про Чернобаева? Капитан Чернобаев, сын больше не вернется. Получил травмы не совместимые с жизнью, на***. Попадание с "Джавелина", бл***. До побачення, бл***. Вон второй такой же клиент.

На те, що залишається після відступу росіян, тяжко дивитися, каже "Мажор".

Вот он, ребят, результат "русского мира". Это люди, которые верят в бога, снимают хорошие картинки по телевиденью, а вот вам реальная правда.

Позивний "Мажор", військовослужбовець Національної гвардії України:

Смотрим побитые дома людей, понимаем, что люди наживали это не один год, что люди трудились на этой земле, выращивали какие-то продукты, понимаешь, что это был чей-то бизнес, люди с этого зарабатывали, кормили семью, а теперь непонятно где они, что они. Из-за этих русских уродов у людей одни проблемы.

На Запорізькому напрямку ворожа армія боїться наступати. На передовій окупанти тільки глибоко закопуються в землю. Та українські захисники раз у раз їх дістають.

Позивний "Мажор", військовослужбовець Національної гвардії України:

Выкапывают окопы, как шутят мои сослуживцы, как дома в Мелитополе. Капитальные. Двухэтажные. Берем посадку за посадкой. Уверенно идем вперед.

З власних позицій загарбники втікають так швидко, що іноді не наздогнати.

Позивний "Мажор", військовослужбовець Національної гвардії України:

Бегают быстро. Выезжаем с подъема на поле, занимаем посадку, захлебнулась атака, наши просят поддержку огнем. Выезжаем на БТРе. Начинаем сыпать по посадке осколочно-фугасной 30-ой. Видим как они бегут с посадки, мама не горюй. Я еще шучу "та на БТРе не догоним их, наверное".

Зараз командир разом з екіпажем ремонтують БТР після бойового завдання, та вже чекають на нове. Рвуться в бій, щоб якнайшвидше очистити українські землі.