Україна зможе почати контрнаступ через кілька місяців - Джонсон [ Редагувати ]
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Наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.
"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", - заявив британський прем'єр.
Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.
"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", - додав Джонсон.
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