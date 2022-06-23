Москва залишається без юридичної підтримки. Дедалі частіше західні та навіть російські юристи відмовляються захищати росію у міжнародних судах. Натомість стати на захист України зголошуються усе більше правників. У Бельгії відкрили цілий центр, де збиратимуть свідчення українців, постраждалих від російської агресії. Більше про ініціативу - дивіться в сюжеті Олени Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

"Приймальний центр жертв війни в Україні". Така табличка французькою та українською мовами з'явилася на ось цій будівлі поряд з палацом правосуддя Бельгії. Тут об'єдналися бельгійські та українські юристи з єдиною метою - притягнути до відповідальності російських злочинців.

У просторому приміщенні, яке належить Брюссельській колегії адвокатів, тепер працюватимуть пʼятеро українських юристок. Усі - втікачки від війни. Двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга - вони прийматимуть тут свідчення від українців, які так само знайшли прихисток у Бельгії.

Олена Віданова, адвокатка з Києва:

Я дуже рада, що є можливість попрактикувати, що я не віддаляюсь від своєї професії, але найголовніше те, що ми зможемо якийсь внесок зробити у нашу перемогу.

Лілія Пчолкіна, адвокатка з Харкова:

У мене є особисто знайомі, які конкретно постраждали. У нас в місті Харкові дуже гаряче, у Харківській області, на жаль. Особливо сьогодні-вчора - це жах. Тому це наша місія. Наші чоловіки зі зброєю захищають країну, а ми тут будемо надавати правову підтримку, на скільки зможемо.

Містком між українськими юристами та волонтерами-адвокатами Бельгії стала Надія Ничай. Останні 10 років вона практикує юридичну справу в Брюсселі й допоможе належним чином оформити усі скарги.

Надія Ничай, адвокатка в колегії адвокатів Бельгії:

Тобто я буду фактично курувати роботу українських адвокатів тут і координувати роботу з бельгійськими адвокатами, для того, щоб ми могли зрозуміти, як застосувати зібрані свідчення. Чи ми можемо їх використовувати для роботи у напрямку Гааги, чи можемо використовувати для напрямку по роботі бельгійської універсальної юрисдикції, чи ще якось.

Серед бельгійців у команді великоваговик Жулі Гофан - вона має великий досвід ведення справ у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Каже, на цьому етапі для подання скарг вистачить наданих свідчень людей та, наприклад, довідок про смерть родичів абощо.

Жулі Гофан, адвокатка в колегії адвокатів Бельгії:

Це свідчення від людей, які втратили членів своєї сімʼї, звісно і тих, хто втратив будинки й так далі. Але найбільше ми сфокусуємось на злочині вбивства, судовому переслідуванні. Наша ідея - оформити ці скарги таким чином, щоб ми могли передати їх прокурору Міжнародного кримінального суду.

Відкрився центр завдяки зусиллям Бельгійської колегії адвокатів. Це приміщення спілка нещодавно придбала з ідеєю надати його молодим юристам, які ще не мають змоги орендувати власний офіс. Українці стали першими, хто отримав сюди доступ.

Моріс Крінгс, голова колегії адвокатів Брюсселя:

Ідея в тому, щоб адвокати могли тут практикувати. Збирати такі важливі й непрості свідчення жертв війни потрібно в належних умовах. Тож ми меблювали це приміщення, закупили всю необхідну техніку.

Тепер організатори проєкту планують звернутися до адвокатських колегій в інших столицях. Щоб у кожній країні був осередок, де українські юристи зможуть і продовжити практику, і долучитися до важливої справи - зібрати докази для майбутніх трибуналів.