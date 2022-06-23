Виставка сучасного українського мистецтва відбулася у швейцарському Базелі [ Редагувати ]
Виставка сучасного українського мистецтва відбулася у швейцарському Базелі. Організована силами українських активістів, нашого посольства та мерії міста, експозиція "SUPERNOVA. Art of Ukraine" представила три великі артоб'єкти. Серед них - "Непорушна стіна". Вона поєднала понад 250 мистецьких творів, що їх створили 100 українських художників за перші два місяці повномасштабної війни. Примітно, що українська виставка проходила паралельно з "Арт Базелем" - однією з головних мистецьких подій у світі. Тож побачити українське мистецтво могла велика міжнародна аудиторія - артдилери, колекціонери, галеристи та бізнесмени з усього світу.
Даша Кандинська, художниця, учасниця виставки:
Я вважаю, що це дуже круто, що ми маємо нагоду представляти арт-Україну у світі, саме в осередку, де твориться мистецтво в цей час. І я дуже пишаюсь, що ми можемо це робити.
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