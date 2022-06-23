Обстріл Харківської області: що відомо про постраждалих [ Редагувати ]
Джерело: ВВС
Російські війська вночі та вранці знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, двоє з них діти.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, в Харкові вчора близько 23:00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав.
Також очільник області розповів, що вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.
"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини", - написав Синєгубов.
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