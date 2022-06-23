В ОВА розповіли, чи треба евакуюватися з Харкова [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що нагальної потреби в евакуації з Харкова зараз немає. Проте перебування на вулицях через часті обстріли окупантів все ж небезпечне. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Виїжджати чи ні?
Щодо евакуації, то зараз такої необхідності немає, військова обстановка важка, але повністю контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано.
Ходити вулицями небезпечно
Разом з тим, як зазначив Синєгубов, знаходитися на вулицях Харкова дійсно небезпечно.
Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і знаходитися в це момент в укриттях.
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