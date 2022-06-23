Телеканал "Україна" з 17 артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню "Ми з України".

Співаки України з різними голосами та сценічними образами об’єдналися в єдину команду музичного фронту. Серед них: Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька (солістка гурту "КАЗКА"), Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім (переможець проєкту "Співають всі!").

Вони спрямували емоції, накопичені з 24 лютого, у виконання пісні "Ми з України", нагадуючи світові, що бути українцем – це круто.

"Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

Дата прем’єри – 23 червня - обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидати для України. І саме за європейські цінності, за мир в усій Європі борються сьогодні з російською навалою кращі сини й доньки нашої країни", - кажуть автори хіта.