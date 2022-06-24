У росії розбився Іл-76: є жертви [ Редагувати ]
Під рязанню у росії впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого знаходилися дев'ять осіб. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
- Щонайменше троє загинули.
- Ще шестеро отримали травми.
Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся. Всіх тих, що вижили госпіталізували.
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