Під рязанню у росії впав військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого знаходилися дев'ять осіб. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Щонайменше троє загинули.

Ще шестеро отримали травми.

Відзначається, що літак впав в поле, при ударі об землю він загорівся. Всіх тих, що вижили госпіталізували.