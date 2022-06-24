Чотири місяці війни - це ще й період історичних рішень. Зміни, що відбулися за цей час, можна назвати тектонічними. Так, наприклад, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. А Німеччина взяла курс на мілітаризацію. Тетяна Логунова продовжить.

27 лютого. Четвертий день війни росії проти України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц - у неділю - терміново збирає міністрів свого уряду і депутатів у Бундестазі. Його промову - про переломний момент у сучасній історії Європи та світу - потім назвуть історичною.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Світ вже ніколи не буде таким, як раніше. По-суті, зараз йдеться про те, чи може сила порушувати закон. Чи дозволимо ми путіну перевести годинник назад, в часи великих держав 19 століття? Чи зберемося з силами й зупинимо таких розпалювачів війни, як він.

Збиратися з силами - пообіцяв Шольц - буде і Німеччина. Країна, яка десятиліттями соромиться навіть заїкатися про військову міць, після нападу росії на Україну взяла курс на мілітаризацію. Мета амбітна - створити найбільшу армію в Європі.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Для фінансування Бундесверу буде створено спеціальний фонд розміром у 100 мільярдів євро. Ці гроші підуть на розробку та закупівлю техніки та озброєння. Крім того, відтепер ми щороку виділятимемо на оборону два відсотки від ВВП.

Що саме придбають німецьким військовим - уже відомо. 40 мільярдів євро - витратять на закупівлю винищувачів "Єврофайтер", F-35 та нових транспортних літаків. Ще 16 мільярдів підуть на розробку нового європейського танку та вдосконалення вже існуючих моделей. 20 мільярдів отримає флот - на нові корвети, фрегати та підводні човни.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Нова німецька суперармія буде захищати не тільки власну країну, але й партнерів. У тому числі, і по НАТО. Північноатлантичний Альянс, до речі, незабаром може стати трохи більшим. Після нападу росії на Україну негайно приєднатися до блоку вирішили нейтральні Фінляндія та Швеція.

18 травня. Історичний день у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Посли Швеції та Фінляндії при НАТО передали генсеку організації офіційні заявки на вступ.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Усі союзники згодні, що розширення НАТО є важливим. Згодні, що ми повинні стояти пліч-о-пліч і використати цей історичний момент.

Історичність моменту - не перебільшення. Фінляндія зберігала позаблоковий статус 200 років, Швеція - 75. Але напад росії на Україну миттєво переконав обидві країни у хибності цього вибору. Тепер фінам і шведам залишилося вмовити Туреччину зняти свої заперечення та дати добро на розширення Альянсу на Північ.

Магдалена Андерсон, прем'єр-міністр Швеції:

Ви знаєте, що у Туреччини є застереження щодо заявок Швеції та Фінляндії. Ми дуже серйозно ставимося до них і разом з Фінляндією працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему.

А от іншій скандинавській державі - Данії - вже нічого не заважає приєднатися до спільної політики безпеки ЄС. З першого липня країна братиме участь в обговоренні загальноєвропейської стратегії безпеки та фінансуватиме оборонні й військові проєкти Євросоюзу. Данія не робила цього 30 років, користуючись в ЄС особливим статусом. Утім, після нападу на Україну, в країні провели референдум. І майже 70 відсотків громадян сказали, що більше не хочуть стояти осторонь і чекати, що вирішать інші.