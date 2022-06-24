"Одне з найважливіших рішень для України за 30 років незалежності": Зеленський про статус кандидата в ЄС (відео)

Президент України Володимир Зеленський вважає історичним рішення Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата. Про це він заявив ввечері 23 червня, реагуючи на рішення саміту Євросоюзу