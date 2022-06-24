"Україна - не подушка між Заходом і росією": Зеленський про кандидатство на вступ до ЄС [ Редагувати ]
У п'ятницю, 24 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо України. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Офіційно визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу!
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