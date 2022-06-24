Україна - кандидат на членство в Євросоюзі. Відтепер офіційно. Історичне рішення лідери країн ЄС ухвалили у Брюсселі на саміті напередодні. Далося воно не легко, бо з боку певних країн були спроби його заблокувати аби виторгувати інші рішення. Та зрештою - всі сказали "так" - одноголосно.

Як саме відбувалися переговори у Брюсселі напередодні - стежила і розкаже більше наша спеціальна кореспондентка Олена Абрамович.

Тридцятиметровий прапор України - розгорнутий під Європарламентом. Десятки активістів під Радою ЄС.

У четвер, 23 червня, уся увага в Брюсселі була прикута до України. Поки лідери готувались до саміту, наш посол в ЄС розповів західним ЗМІ, як на історичне рішення очікують навіть в окопах.

Всеволод Ченцов, представник України в ЄС:

Це дуже важливо для усього українського суспільства, для армії - вони мають чітку причину, за що боротися. І я був здивований, коли мої друзі та колеги розповіли, що наші солдати дзвонять додому з передової й запитують - що там зі статусом кандидата? Тож це питання гідності, це питання боротьби за країну, яка має європейське майбутнє.

Ще раз - перед самітом - наголосив на європейському майбутньому України і Європарламент. Євродепутати проголосували чергову резолюцію із закликом до лідерів країн ЄС - надати Україні статус кандидата.

Без сумнівів, що так і буде, на саміт прибули лідери країн-членів. Запевнив у готовності сказати Україні "так" і нідерландський премʼєр Марк Рютте, який раніше висував побоювання щодо такого кроку.

Марк Рютте, премʼєр-міністр Нідерландів:

Звісно, триває війна, і це жахливо та підло. І ми дійсно хочемо, щоб це припинилося, це зрозуміло. Але мене хвилювало, що це може призвести до свого роду поспіху з наданням статусу кандидата Україні. І треба сказати, що Єврокомісія виступила з дуже зваженим результатом, брутально чесним - ще багато потрібно зробити, але зроблено достатньо для надання статусу кандидата.

В умовах, які Єврокомісія висунула Україні для наступних етапів на дорозі до членства, міститься і пункт, якого вимагала Угорщина: зміну законодавства щодо нацменшин. Тож і від Віктора Орбана не очікували вето. Проте в певний момент журналісти стали шептатися - не все так просто.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Той факт, що перемовини просуваються не просто, став очевидним, коли підсумкову пресконференцію перенесли на невизначений час. Тут, у ньюз-румі, де за самітом стежать сотні журналістів, стали ширитись чутки. Одна з держав, і це не Угорщина, блокує рішення. Вимагає надати статус кандидата і Боснії і Герцоговині, яка подала заявку на членство ще у 2016 році.

Та проблему вдалося усунути швидко. Підсумкову декларацію саміту одразу взялися переписувати. Додали пункт із закликом до Єврокомісії негайно озвучити, які саме реформи залишилося зробити Боснії і Герцоговині. І вже незадовго до девʼятої вечора президент Євроради Шарль Мішель оголосив довгоочікувану новину.

Шарль Мішель, президент Ради Євросоюзу:

Історична згода, історичне рішення. Сьогодні ми вирішили визнати європейську перспективу України, Молдови та Грузії та надати статус кандидата Україні та Молдові.

Разом з ним на пресконференцію вийшли: очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та французький президент Еммануель Макрон. Привітали українців і наголосили - наш народ безумовно заслужив на це рішення.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Я хочу наголосити на важливості цього історичного моменту у нинішньому контексті - цієї війни, розвʼязаної росією на українській землі проти України та її народу. Ми зобовʼязані перед українським народом, який бореться за наші цінності, за суверенність та цілісність їхньої держави.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Сьогодні визначальний момент і дуже хороший день для Європи. Я щиро вітаю президента Зеленського.

Ухвалити інакше рішення лідери й не могли. Адже напередодні було оприлюднено чергове опитування Євробарометр. Воно продемонструвало - 60% населення ЄС готові терпіти зростання цін заради захисту загальноєвропейських цінностей. Тобто підтримують Україну. Та й членство у ЄС хорошим чинником тепер вважають рекордна за останні 15 років кількість європейців - дві третіх населення.

Марі-Франсуаз, пенсіонерка з Парижа:

Якби Україна була у ЄС, путін ніколи б не напав. Ніколи. І тим більше якби вона вступила в НАТО. Але все-таки ЄС має стати сильнішим, він має створити армію, НАТО має стати набагато потужнішим, ніж зараз. Досі всі наче спали, але ми починаємо прокидатися. Це наш єдиний шанс у майбутньому. Інакше ми приречені.

Карл, студент бізнес-школи в Парижі:

Нам дуже пощастило. До ЄС в Європі був великий безлад. І зараз ми в унікальній ситуації, яку не вдалося отримати жодному іншому континенту. І я дійсно думаю, що нам дуже пощастило бути в Європі. З соціальним забезпеченням, економікою усе стабільно. Ну, більш-менш залежно від ситуації, та все ж нам дуже пощастило.

Не пощастило тим часом росіянам. Згідно з опитуванням, лише один із десяти європейців сприймає росію позитивно. А ще п'ять років тому це був кожен третій. Україну ж більшість хоче бачити в ЄС. Й історичний крок на цьому шляху - ухвалений.